【港足】足球中心時隔兩月重開　港足U23及U19下周復操　訓練分組不多於8人 (16:39)

港足U23及U19今次集訓名單同樣為29人，U23首次徵召效力葡甲科瓦彼達迪的守將梁祐維、和富大埔門將錢兆琛，以及去年取得特區護照的傑志前鋒畢頓等。其餘入選的港超球員，包括兩名曾入選大港腳的孫銘謙及陳晉一、佳聯元朗門將黃梓豪、富力R&F的林樂勤及林衍廷，以及香港飛馬前鋒李藹軒等。至於U19名單，則有標準流浪門將盧兆崎、和富大埔後衛楊紫彬、以及愉園中場黎培基等。

因應疫情，將軍澳足球訓練中心自3月底起關閉至今。港足主教練麥柏倫將會督師U23訓練，技術總監艾拿臣及教練張健峰則帶領U19。兩支青年軍首周操練閉門舉行。麥柏倫表示，希望透過今次集訓，視察有潛質的小港腳，並強調球員健康最重要，訓練前都實施量體溫等防疫措施。

港足U23集訓名單

門將：黃梓豪（佳聯元朗）、羅境曦（香港飛馬）、蔡子濤（冠忠南區）、謝家榮（富力R&F）、錢兆琛（和富大埔）

後衛：梁祐維（科瓦彼達迪)、張俊軒、葉卓文（愉園）、陳凱柏、劉穎笙（冠忠南區）、黃本煒（標準流浪）、程詩竣、楊樂恒

中場：黃晉軒（佳聯元朗）、潘沛軒、黃智康、袁世傑（愉園）、張憙延（香港飛馬）、陳晉一（傑志）、林衍廷、林樂勤（富力R&F）、葛浚浠、潘敬知

前鋒：朱偉鈞（愉園）、李藹軒（香港飛馬）、畢頓（傑志）、鄭子森、孫銘謙（和富大埔）、周家樂（理文）

港足U19 集訓名單

門將：盧兆崎（標準流浪）、伍瑋謙（愉園）、戴廷匡（理文）、顏翱天（南華）、雲天樂

後衛：蘇荻安（愉園）、林子山、楊紫彬（和富大埔）、陳潤潼、湯翹哲、王晉、王逸

中場：黎培基、伍家揚、林樂賢、鄧筵霑、莫漢睿（愉園）、邵盷俊、何家智（香港飛馬）、張廣然、唐曉峰（傑志）、鄭進泓（冠忠南區）、黃皓雋（南華）、余在言

前鋒：馮梓軒（車路士足球學校(香港)）、陳傲軒、趙聡悟（傑志）、張哲恒、劉家喬

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