【NBA】美警壓黑人頸部致死被革職 NBA球星齊聲譴責警暴 (21:58)

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯，日前發生警暴事件，有警員在拘捕一名涉嫌使用偽鈔的黑人疑犯時，用膝部壓住對方頸部長達5分鐘，對方窒息昏迷送院，最終不治。事後4名涉事警員被革職，聯邦調查局介入調查，當地市長表明事件恐怖及錯誤。對此，不少NBA球星出言聲討，洛杉磯湖人球星勒邦占士便將涉事相片，與當年美式足球員卡佩尼克（Colin Kaepernick）在唱國歌時單膝下跪，以抗議警察對黑人打壓等問題的相片合併，留言道：「大家現在懂了嗎？」

而早前打敗新冠病毒康復的猶他爵士球星高拔，亦在社交網狠批涉事警員是警隊中的害群之馬。名宿雷阿倫則認為外界不應包庇警暴：「任何警察的工作也不會較黑人權益神聖，警察並非受薪的劊子手，但當你支持他們擁有殺人的權力，那（這次事件）就是你支持他們的惡果。」

另外，美國國土安全部昨簽署行政命令，批准仍身處外地的美國職業聯盟運動員、家屬或必要隨行人員，即日起可以入境，為各賽事復賽作準備。

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