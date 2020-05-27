【英超】各隊表決通過次階段復操　即日准埋身防守　撤練習時限 (20:58)

英國政府在本周初放寬當地封鎖政策，在體育方面，容許最多12人的身體接觸訓練。《天空體育》報道，今日的英超會議中，賽會保證會為少數族裔球員的健康風險作更多研究，各隊隊長、領隊及球員公會代表，都沒有提出太多質疑，甚至有與會者稱「氣氛與上周截然不同」。第2階段復操議案最終獲最少14隊贊成的大比數通過。

《每日郵報》稱計劃下，訓練不需再設75分鐘時限，最多18名球員可一同熱身，參與傳球及埋身防守練習，但11對11的模擬賽仍然被禁。官方聲明仍未有復賽時間表，僅稱「在安全情况下才會重開球季」。

另一方面，紐卡素今年一直盛傳以3億鎊（約28.5億港元）賣盤，來自沙特阿拉伯的主權基金將會成為大股東。惟該國人權狀况欠佳，交易一直遇到反對聲音。沙特更在近期被指與盜版業務有關，《衛報》今日報道，在下月中公開的世界貿易組織（WTO）判決書中，會裁定沙特在背後支持盜版企業beoutQ。130頁的報告已寄到英超賽會，後者會以此反對股權易手。報道同時指出，如買方合伙人曾在海外犯刑事罪，而英國有類似刑法的話，便不會通過賽會審核一關。

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