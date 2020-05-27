【電動方程式】奧迪車手艾比電競賽請代駕　玩出禍遭車隊炒魷 (17:49)

FE電競賽本為行善，但丹尼爾艾比（Daniel Abt）找來職業電競手「代駕」，結果贏得柏林站季軍。他比賽時遮擋面孔，賽後以網絡問題拒受訪，對手紛紛提出質疑。賽會檢查後確認他作弊，日前已向他罰款捐予慈善機構。艾比昨晚拍下長達15分鐘的短片，公開一段聲稱是事前拍下的錄音，顯示他向電競手Lorenz Hoerzing提出，由對方來出賽，希望藉此與車迷開一場玩笑。

這名27歲德籍車手在短片中，亦證實遭奧迪解僱：「車隊告訴我，我們不會在FE再合作了。我從沒想過作弊，亦不會借電競賽成績令自己出名，但回想起來，我們確實輕視了嚴重性，犯下大錯。」艾比因一場電競賽斷送現實中的車手席位，但有車手為他護航，葡籍的達哥斯達（Antonio Felix da Costa）形容，這好比懲罰於大富翁遊戲作弊者，指外界過於認真。

艾比出身於車手世家，他自2014年起為奧迪出戰FE，上季獲總成績第7名，今季賽事因疫情暫停前，他排在17位。

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