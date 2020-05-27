【港足】足總聘教練再涉違規　貝鈞奇展示文件否認　批自己人爆料欠道德 (18:25)

足總去年初招聘年薪逾100萬港元的菁英發展教練期間，被指任命未經董事局及委員會審議，貝鈞奇今午帶同多份文件及會議紀錄召開記者會。他展示一份招聘報告，指由於涉及個人私隱，未能公開細節，但強調招聘程序均被詳細記錄在案。

他帶同多間傳媒近日的報道，批評有「圈中人」、「自己人」向傳媒放料，做法欠職業道德及不負責任，而部分報道亦有失實，其間情緒激動及多次拍枱，表示：「我會挺身而出，不怕被抹黑，作為主席必須維護足總尊嚴。」他承認足總由公帑資助，應受大眾監察及接受公眾意見，但指認為足總程序失當的人，應向廉政公署舉報，而非向傳媒放料。

足總「五年策略計劃」原定今年3月屆滿，貝鈞奇指去年有「圈內人」以申請延長計劃為由，要求查閱足總文件，最終擅自取走李本思的履歷，而李本思當時已得知此事，多次向足總投訴。貝鈞奇指至今仍在調查事件，出於法律層面的考慮，不便透露涉事者身分；但被問及會否循法律途徑追究時，貝表示「法律途徑未必有益，法官判決或有主觀傾向」。

至於李本思被指向足總提交的履歷失實，溫達倫解釋英國的足球學校制度下，教練和教師工作時常結合，或令香港傳媒誤解李本思的過往工作，認為足總在招聘一事上沒有過失。溫達倫表示曾要求李本思書面回應，但後者因個人資料外泄而拒絕。貝鈞奇則稱「是否真實不是我去查」，相信同事有做足功課，嚴謹審查。

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