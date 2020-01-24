【德甲:附精華】甘美治破紀錄跑足13.7公里　金球助拜仁小勝蜂兵奪標在望 (16:15)

多蒙特今仗佔主導，但射手艾寧夏蘭特開賽36秒的射門被謝路美保定護空門，杜根夏薩特之後食詐糊，後衛比薛斯基亦在白界前擋走拜仁翼鋒基拿比的射門。甘美治則在完半場前禁區頂笠射，主隊門將路文貝基拍到，但未能阻止入球。球員生涯攻入第27球的甘美治，賽後稱是靈機一觸：「這是我的最佳入球，因為這相當關鍵，我們備戰時有談及貝基企位離球門較遠。」

半場領先1球的拜仁，再有保定及艾方素戴維斯連番阻截夏蘭特攻門，即使之後有羅拔利雲度夫斯基射中柱，仍保持贏1：0，賽後擴大領先榜首優勢至7分，多蒙特主帥法夫利承認已難以追趕；至於70分鐘傷出的夏蘭特則據報無大礙。

甘美治在入球以外，亦在全場跑動13.7公里，創下拜仁球員全季單場紀錄，109次觸球亦是拜仁今場參與最多的球員。教練費歷克盛讚這名球隊通天老倌：「他在防守中場位置統領了球賽，而且每次都付出百分百。」倒戈的多蒙特後衛曉姆斯亦說在高水平比賽，「數秒鐘可以決定勝負，就如甘美治的入球」。

拜仁贏波功臣亦包括左後衛艾方素戴維斯，他曾在下半場瓦解夏蘭特的半單刀機會，獲球壇多個名人讚好，隊友湯馬士梅拿更稱這名加拿大國腳「快如（卡通人物）嗶嗶鳥」。戴維斯則謙稱自己「經常失位，但速度補救到好多。」

另外，排第4的利華古遜主場意外地以1：4不敵禾夫斯堡，各項賽事12場不敗告終，但仍以得失球優勢，領先同分的慕遜加柏。後者作客遭雲達不來梅悶和，法蘭克福與弗賴堡同樣各得1分，踢成3：3。

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