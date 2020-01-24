【德甲】多蒙特榜首戰迎拜仁慕尼黑　羅拔仔勉夏蘭特：若努力可達頂級水平 (21:50)

多蒙特vs.拜仁慕尼黑 無綫85台、now670台、有線611/651台 周三凌晨00：30直播

連同之前效力薩爾斯堡在內，夏蘭特今季各項賽事上陣35次入41球，數目與羅拔仔不謀而合。是役倒戈的羅拔仔說：「夏蘭特潛質優厚。若努力不懈，可以成為更佳球員，達到頂級水平。」拜仁教練費歷克亦言：「今季只是夏蘭特在德甲首個球季。羅拔卻已在這裏浸淫多年。不過，夏蘭特確具過人天賦。」

此役勢可擺脫傷患披甲的多蒙特中堅曉姆斯，賽前表示尊重前隊友羅拔仔的專業精神：「他是其中一個能全情投入訓練的球員。我很欣賞他在這個年紀，仍能一如既往，保持表現。」曾執教拜仁的曼城領隊哥迪奧拿早前亦稱讚羅拔仔：「一天24小時裏，他的腦袋只會想着正確的食物、睡眠和練習。由於他的專注，所以不會受傷。」

軍情方面，多蒙特翼鋒查頓辛祖及中場韋素如無意外可上陣；拜仁則有中場堤亞高艾簡達拿因傷避戰。

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