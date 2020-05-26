【意甲】伊巴謙操練受傷恐提前收咧　拖連奴確診球員悉數痊癒 (18:36)

早前已返回米蘭並完成隔離的伊巴謙已恢復操練，但據報昨日在訓練場練習射門後，腿部感到不適，意大利《天空體育》記者估計為阿基里斯腱受傷，亦是伊巴謙在今年1至2月的傷患。伊巴謙其後隨即離開訓練場，料將於今日接受進一步檢查。《米蘭體育報》則指其傷勢不輕，有提早收咧的可能，並引述當地一名運動醫學專家，指伊巴謙要復出並非不可能，但「要有鬥志和決心」。

另外，拖連奴宣布陣中所有感染新冠病毒的球員已痊癒。球隊在月初證實1名球員在病毒測試中呈陽性，但未有公開其身分。而拿玻里昨適逢阿根廷五月革命紀念日，在網上公布隊史最佳阿根廷籍11人。包括馬拉當拿、艾耶拉及貝托尼等均入選（見下圖），曾在2013至2016年效力球隊的祖雲達斯前鋒希古恩則名落孫山。

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