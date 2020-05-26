【網球】佐高域慈善賽邀堤安姆等3將參戰 稱不抗拒邀請拿度料對方拒絕 (16:17)

佐高域主辦的慈善賽將先後於塞爾維亞、克羅地亞、黑山及波斯尼亞四國上演，賽事將於下月13日展開。自疫情爆發後，一直在西班牙的佐高域已返回家鄉塞爾維亞，並召開記者會交代賽事詳情。這名上周五度過33歲生日的網壇「一哥」指：「我很高興邀請到堤安姆、狄米托夫及阿歷山大薩維利夫出戰賽事，這是他們首次到塞爾維亞比賽，我會一盡地主之誼。」

由於塞爾維亞因疫情限制民眾聚集，佐高域不排除賽事將閉門上演：「我當然希望有觀眾入場，但大前提是不能違反政府的防疫指引。」佐高域同時指，3名獲邀的球手會否出戰其餘3站賽事，以及最後兩站的場地均有待落實。賽制方面，每站賽事會有8名球手參加，分成兩組對戰，成績最好的球手將在決賽交鋒。被問及會否邀請宿敵費達拿及拿度時，佐高域表示：「我相信費達拿因傷不會參戰；我亦不抗拒邀請拿度，但相信他不會來。」

佐高域同時披露，在西班牙期間一直訓練備戰：「我在西班牙的住所設有網球場，因此可以一直訓練備戰。但我沒有公開，因為我不想令其他球手不快，現階段我只專注於慈善賽。」

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