【港足】足總證CEO溫達倫曾請辭　反駁招聘程序失當並調查資料外洩 (17:21)

足總回覆查詢，確認溫達倫去年12月曾請辭一事，其合約已延長至下月底。英國籍的溫達倫於香港足總任職7年，原任足總發展總監。前行政總裁薛基輔離任後，溫達倫於2018年底任署理行政總裁，去年5月「坐正」簽約兩年，據悉年薪逾200萬港元。據悉，他正式出任行政總裁僅半年後，已向董事局及主席提出辭職，但最終獲貝鈞奇留用，後者希望溫達倫帶領足總至新五年策略計劃落實為止。溫達倫及貝鈞奇將於下周五續出席立法會帳委會公開聆訊，回應審計報告批評足總管治及行政等問題。

足總反駁招聘菁英教練程序失當 調查資料外洩

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此外，本報周日（24日）報道，足總內部文件揭發足總去年初招聘年薪逾100萬港元的菁英發展教練時，程序失當及監管不足。足總今午發聲明反駁，指獲聘的李本思（Samuel Bensley）由技術總監帶領的小組評定為最佳人選，而該技術總監培訓教練的經驗豐富。至於李本思亦就個人資料在未經同意下流出，已作出正式投訴，足總已展開調查。

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