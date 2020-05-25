【審計報告】港協稱檢視管理問題　民政局將撥2500萬設外聘專責小組 (15:18)

審計署上月底公布第74號報告書，力陳港協暨奧委會多項管理問題，港協義務秘書長王敏超及行政總監鄭國鴻，今早連同民政事務局長徐英偉及體育專員楊德強，到立法會出席帳目委員會出席公開聆訊。徐英偉表示2020/21年度起，將向港協額外撥備為期5年、每年500萬元的限時撥款，以成立專責小組，由外聘的人檢視各體育總會的運作情况，包括運動員遴選及上訴機制，具體執行細節仍待港協提交計劃書。

不過，廉政公署於2011年出版有關運動員選拔等的《體育總會防貪錦囊》，審計報告亦指出港協至今仍未落實，公民黨陳淑莊質疑再由港協主導組織專責小組，做法是否恰當及有效。

此外，審計署亦着墨前年亞運泳隊遴選被質疑不公，今早聆訊大部分時間聚焦此事。當年有關注事件的議員林卓廷，重提報名時間最快的泳手未能入選，又未有公開遴選條件，促港協增加透明度，以免黑箱作業。

鄭國鴻稱當年接獲3名游泳運動員提出覆檢，但沒收到最新成績，最終維持原有名單。他又表示日後詳細記錄選拔及覆檢詳情，適時在網上發放。再有議員問及港協會章未列明上訴機制，王敏超稱從未接獲上訴申請及召開上訴委員會，但相信所有總會都知悉程序，會研究補充上訴程序細節。

今早聆訊未提及港協近年的財政赤字、運動員突擊藥檢失敗但未按程序跟進、委員會開會次數不足等，將再作聆訊，帳委會主席石禮謙亦一再提醒港協代表出席下次聆訊前，先熟讀有關文件。