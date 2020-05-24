【英超】第2輪檢測多兩人確診　般尼茅夫證實一球員染疫 (18:30)

繼早前為748名職球員進行病毒檢測後，英超賽會再為996人測試，證實多兩名來自不同球會的人士確診，令感染人數增至8人，般尼茅夫今日確診其中一人為旗下球員，但不會公布確診者名字。次輪檢測染疫比率只有0.2%，較首輪的0.8為低。賽會高層在公布測試結果前稱有信心在6月復賽，但英媒形容確診人數增加，令重啟聯賽蒙上陰霾。賽會在聲明中表示，確診者將隔離7天，但為保障相關人士私隱，不會公開其身分。

另外，屈福特在首輪測試中證實有中堅馬里亞柏等3人確診，其餘成員近日已開始恢復操練，中場湯卡華利稱不擔心感染：「我感到非常舒適，而且病毒檢測相當仔細。不少球員對操練持保留態度，但我感到非常樂觀。」屈福特隊長迪尼曾指，不想令家人染疫，拒絕回歸訓練場，作為隊友的湯卡華利稱，會設法說服對方改變主意：「在操練期間我曾與不同的人接觸，又去過超級市場購物，我希望將自身經歷告訴他，但我們未就復操交換意見。」然而，湯卡華利承認，若在英超重開後，球隊因部分球員需隔離而人腳不整，將構成不公。暫列第17位的屈福特需要護級，曾被指支持將今季英超腰斬。

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