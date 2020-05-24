【逃離毒海】出售世冠盃獎牌換可卡因　聖保羅舊將戒毒後恨錯難返 (17:27)

現時36歲的當尼捷迪球員生涯不算突出，在2005年世冠盃未曾上陣，但效力的聖保羅在當屆決賽以1：0擊敗利物浦封王。當日隨隊贏得的獎牌，已被當尼捷迪變賣，他近日表示：「我以7,000雷亞爾（約1萬港元）把獎牌出售，然後我全數用來買可卡因，首批價值1,000雷亞爾的可卡因，我只花了2日時間就用完。當我有愈多的金錢，就想要愈多毒品。」

當尼捷迪指，之後對毒品的依賴愈來愈嚴重：「可卡因漸漸成為我生命中重要的物品，我不能自拔，早、午、晚都要服用，儲蓄都花費在可卡因，慢慢失去一切。」他表示，因毒品失去了金錢和事業，幸而妻子和女兒至今仍在他身邊支持。回想毒癮極深的日子，當尼捷迪稱：「我當時從來不回家，去派對、飲酒，我每一日身體都有可卡因。然後我開始體重增加，因膝傷而不能跑動。」

當尼捷迪現在已戒毒，在聖保羅州擔任園丁。他仍然對職業足球有憧憬，但難以實現，他慨嘆：「我人生最大遺憾是嘗試可卡因，它摧毀了我。」

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