【德甲】拜仁作客多蒙特前大勝一場　梅拿：延續鬥志打吡爭勝 (15:44)

多蒙特在昨晚（23日）以兩球淨勝實力分子禾夫斯堡，之後出場的拜仁還以顏色，憑哥列斯卡、湯馬士梅拿、羅拔利雲度夫斯基及艾方素戴維斯各入1球，以及對方守將軒迪歷加的烏龍球，大勝有長谷部誠續約的法蘭克福5：2，在國家打吡前維持領前多蒙特4分的優勢。

梅拿昨仗助攻哥列斯卡，交出今季第17次助攻，在德甲一支獨秀。拜仁更在完成27輪後狂轟80球，打破德甲同期紀錄，在費歷克帶隊的17場已攻入55球。梅拿認為球隊準備好惡戰多蒙特：「這是關鍵的一星期，我們已訂下3場全勝的目標。我們已列起陣勢，多蒙特亦列起陣勢，非常期待，不過我們會帶錦標回慕尼黑。」

梅拿亦提及，敵衛軒迪歷加下半場曾3分鐘內兩次接應死球建功，一度追近比數至3：2，費歷克亦說：「我們贏到3：0之後放鬆了，法蘭克福非常擅長死球，我們要去反思這個問題。」

費歷克提到中場堤亞高艾簡達拿缺陣，是因為賽前肌肉受傷，未知能否趕及在國家打吡復出。多蒙特則表示隊長曉姆斯昨仗雖在半場被換出，但腳跟傷無大礙，料可倒戈拜仁。

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