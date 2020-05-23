【德甲】多蒙特國家打吡前挫禾夫斯堡　體育總監證葛斯季尾離隊 (23:30)

德甲踏入復賽第2周，繼續嚴守防疫指引下閉門作賽，各場賽前均有默哀，悼念在新冠肺炎疫情中的逝者，球員臂纏黑紗作賽。多蒙特沿用上周大勝史浩克04的正選陣容，翼鋒查頓辛祖續任後備。

多蒙特與主場的禾夫斯堡上半場攻勢都不多，但前者仍在33分鐘憑一次右路組織，由杜根夏薩特橫傳，拉菲爾古里路攻入近兩場第3球領先。禾夫斯堡下半場早段有黃金機會，但連拿度史提芬單刀射中楣頂彈出界。「蜜蜂兵」最終在78分鐘突擊，由辛祖橫傳後上的阿舒拉夫近射得手贏2：0，在下周二與拜仁上演國家打吡兼榜首戰前，延續聯賽連勝走勢至6場；禾夫斯堡則在末段有菲歷斯卡拉奧斯被逐。

多蒙特目前仍有多員傷兵，今季勢用盡不同球員與拜仁周旋，中場安利簡恩等今仗亦有落場提升狀態。惟部分人相信下季會離隊，體育總監索克證實當中包括27歲中場馬里奧葛斯：「我們有過很坦誠的對話，最終同意季尾結束合作。」教練法夫利亦指出，葛斯不如祖利安白蘭特般，可擔任不同位置的工作：「現在我們是用343陣式，我必須承認這不適合馬里奧。」

德國傳媒指，葛斯假如留在德甲，最大機會加盟哈化柏林或科隆，亦不排除他到美職等搵食。拜仁慕尼黑亦確認，借將菲臘比古天奴的1.2億歐元（約10.15億港元）收購條款已逾期，但不排除續借的可能性，有傳這視乎拜仁在下個轉會窗，能否羅致利華古遜前鋒夏維斯或曼城翼鋒利萊辛尼。

夏維斯則延續上輪梅開二度的狀態，今晚7分鐘單刀射破慕遜加柏大門，之後亦曾射門中橫楣，最終於下半場再建功，加上施雲賓達埋齋，以3：1擊敗一度憑馬古斯杜林扳平的慕遜加柏，賽後以1分優勢壓過對方，升上第3。慕軍更有中場比列安保路傷出，在爭前四陷下風。

僅落後1分排第5的RB萊比錫，將在明晚作客緬恩斯。前者首循環主場大勝8：0，是役亦有守將烏美柏卡奴停賽復出；史浩克04則會迎戰主帥靴列治復出的奧格斯堡。

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