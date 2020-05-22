【東京奧運】組委會認曾討論閉門作賽　委員憂難隔離逾萬選手 (19:46)

東奧因新冠病毒疫情延至明年7月23日揭幕，但疫情依然嚴峻之下，連月來有聲音質疑可行性。巴赫近日接受英國廣播公司（BBC）訪問，承認取消賽事是選擇之一：「我們沒可能無限期聘請3000至5000名員工，亦沒可能每年不斷更改體壇其他賽事的日期，更不能令運動員長期處於不確定的前景之中。」東奧組委會武藤敏郎表示，未曾了解相關言論，不會作出評論。不過，被問及東奧防疫措施，他稱：「我們的確曾討論閉門舉行東奧，但現在仍有一年多時間，現階段討論是言之尚早。」

國際奧委會成員高特斯（John Coates）則表達憂慮，認為隔離是如期舉行的最大難題：「沒有疫苗，東奧難舉行，我們亦確實很難再度延期。試想像1.1萬運動員來自26個國家及地區，還有5000個教練團職員、2萬名傳媒及千計工作人員，我們要在選手村隔離運動員嗎？運動員接受訪問時，又如何與傳媒隔離？」

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