【英超】疫情令曼聯損失2800萬鎊　影響陸續有來 (16:26)

曼聯公布今年1至3月收入為1.23億鎊（約11.6億港元），較去年同期下跌2840萬鎊，主因是直播及比賽收益減少逾3000萬鎊。除了疫情令最少3場球賽的收入歸零，英鎊兌美元貶值亦令在美國紐約上市的曼聯，最終錄得2855萬鎊稅前虧蝕。會方指單是對熱刺的聯賽取消，便最少損失400萬鎊。曼聯另一方面則債台高築，最新達到4.29億鎊。

曼聯在財務上的前景亦難看好，事關會方指英超即使復賽並完季，球會仍要向轉播權持有人繳付約2000萬鎊的球賽改期費用。閉門比賽亦會削減曼聯的比賽日收入，以3月下半月3場比賽取消計算，連同奧脫福主場等關閉，損失逾2000萬鎊。即使6月中復賽，在各項賽事仍有最少11場的曼聯，很可能仍要多蝕逾1億鎊，這還未計算海外季前賽及商業活動亦要取消。

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