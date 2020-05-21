【德甲資料庫】柏林打吡源遠流長　東德版涉冷戰添政治色彩 (23:03)

（哈化柏林vs.柏林聯 now671台、有線612/652台 周六凌晨02：30直播）

在柏林的足球歷史上，最成功的已屬曾兩奪德國頂級聯賽冠軍的哈化柏林及已散班的柏林維多利亞。而要數歷史上著名的柏林打吡，哈化與柏林維多利亞及柏林普魯士網球在二戰前後的對碰，以及柏林聯與柏林戴拿模在前東德年代的交鋒，是當中的表表者。

1889年成立的柏林維多利亞是當地歷史最悠久的足球會，1903年起開辦的德國頂級足球聯賽中，與哈化柏林均為中堅分子，前者在1908及1911年兩度奪冠，後者則在1930及31年取下兩連冠，惟1938年維多利亞因財困降班後成為絕唱。

二戰後德國分裂，後起之秀柏林普魯士網球，在50年代成為哈化死敵，打吡氣氛熾熱，是戰後西德其中一個甚具代表性的打吡，惜普魯士網球礙於球會財政及規模，未能在60年代成立的德甲佔一席位，自此又成為絕唱。

至於東德的柏林聯與柏林戴拿模，則更具話題性，皆因柏林戴拿模具官方背景，由東德著名國安機構史塔西贊助，因此當時這支東德班霸被視為當地足球界的特權球會，收買賽會、球證及球員踢假球，甚至麾下球員服禁藥等醜聞不斷。相反有工會（自由德國工會聯合會）背景的柏林聯，則被視為反社會主義陣營的隊伍，球迷常於主場高唱隱藏反對政權的歌曲。而在兩軍的打吡中，東德警方更被指經常包庇戴拿模球迷毆打對方球迷，令雙方每次交手都火藥味極濃，場外不時爆發流血衝突。

直至兩德於1990年合併後，10奪東德聯賽錦標的戴拿模因政治原因沒落，相反多年一直不屬強隊之列的柏林聯，近年成功在乙組成為實力分子，更於上季以附加賽資格，首次升上德甲，今季與哈化柏林首於正式賽事中交手，亦是前東、西德柏林球會首於正式賽事碰頭。

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