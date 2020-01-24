【英超】曼聯重返卡靈頓基地復操　馬古尼稱環境相當安全　球會首季受疫情增負債 (21:52)

曼聯在首次新冠病毒測試中，所有職球員均呈陰性反應，「紅魔」球員昨回到訓練場後，分成多個小組訓練。據報1月來投的中場波基斯費南迪斯，為保持社交距離，由以往乘坐同鄉隊友達洛治的座駕，昨改為親自駕車往返基地。隊長哈利馬古尼亦認為目前復操十分安全：「訓練場人數不多，每人也有相當寬敞的空間，隊友和教練亦遵守保持社交距離，我深信在這環境所有人都不會受感染。這是第一步，對我們來說是個好開始。」

《曼徹斯特晚報》報道，曼聯收集所有球員過去2個月於家中操練數據，發現以傳送及射門見稱的波基斯費蘭迪斯，速度也不輸蝕，在5米半短跑時速達34.27公里，數據名列前茅。最快的球員則是翼鋒丹尼爾占士，時速達36.8公里，而今季備受批評的連格，曾在單節操練跑了足足13341米，亦是奔跑強度測試中評分最高的球員。

不過，曼聯今年首季（1至3月）業績表，顯示季度營運收入為1.24億鎊（約11.8億港元），但受新冠病毒肺炎疫情影響，較去年同期減少18.7%，加上球會流動現金儲備減少，淨負債額急增至1.27億鎊（約12.1億港元），雖在商業贊助收益有增長，但球會負債額已達4.29億鎊。曼聯副主席艾活禾特表示，球會全力抗疫比賺取金錢更為重要：「自疫情爆發以來，曼聯與基金會為社區醫院、慈善機構及學校提供援助，為前線醫護及弱勢社群伸出援手。這些行動反映球會的核心價值，在球隊悠久歷史中已多次表現出，面對逆境時的堅忍不拔，我們會繼續努力對抗當前挑戰。」

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