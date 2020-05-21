【英超】利物浦開始小組訓練　高普：不強迫麾下違背意願操練 (18:34)

英超因疫情停擺逾兩個月，各隊球員經上周單獨練習後，已陸續展開小組訓練。榜首利物浦周三開始集訓，其間按賽會規定，小組不多於5名球員一起練習，每名球員的訓練不能超過75分鐘，以及保持社交距離。52歲的「紅軍」主帥高普說：「我這天比平日早了起床，我知道這是我的第一天。感覺是開學日，就像46年前一樣。我再次穿上制服，覺得有點似警察。最後，為了正確原因，為了練習。」

高普為能再見到麾下，以及他們全都精神和體態良好而高興。他說：「球員有合約在身，在我知會下，就需來到這裏，但若自覺不安全，便可離開。這是沒有限制，沒有懲罰，什麼都沒有。這是他們自己的決定，我們100%尊重。我們不會置任何人於危險之中。我們喜愛足球，它是我們的工作，可是，沒有什麼比生命更加重要。」他又形容目前就像是季前，但不知道時間有多長，「球隊肯定沒有熱身賽和友賽。或者我們可在允許的情况，自行組織比賽，但始終有別於其他季前」。英超計劃於6月12日復賽，但近期再出現變數，料需押後至6月19日或26日才可重開。

另外，紅軍攻擊手沙迪奧文尼及羅拔圖法明奴都出席首個小組訓練，惟不同的是，兩人都因留家抗疫期間多了頭髮，而曾效力紅軍的般尼茅夫翼鋒佐敦艾比則被揭發，繼日前熱刺後衛奧里亞違後，同因出外理髮違返隔離令。

紅軍暫於英超領前次席曼城25分，餘下9輪比賽多取6分便可首次封王。紅軍已與來季球衣贊助商Nike達成協議，若獲冠軍，球隊仍會穿上現贊助商New Balance的球衣領獎。另據英國《太陽報》報道，由於New Balance贊助的紅軍合約至5月31日便屆滿，所以，本季產品這段期間會以三折出售清貨。Nike的紅軍贊助在6月1日開始生效，每年贊助費為7000萬鎊（6.6億港元）。

相關報道：【英超】基奧特及卡巴尼路續約車路士1年 簡迪害怕染疫申請在家訓練獲批

其他報道：【女足】批特朗普為白人民族主義者 美國隊長韋冰露或從政選總統