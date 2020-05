【英超】利物浦返基地復操　高普：像46年前第一日返學 (23:38)

利物浦職球員昨日曾返回訓練基地,但到今日才正式復操,距對上一次操練已超過兩個月,領隊高普稱像第一日開學:「沒錯這已是46年前的事,但有很多共同點。我比平常都要早起,再次穿上制服。」儘管英超19隊職球員確診率達0.8%,較德甲的結果略高,但高普指復操沒有問題:「以我們所知,保持社交距離,每周繼續檢測病毒,球員就會相當安全。德國已展示了成功例子,雖然有過確診案例,但5個星期訓練後,已經重開德甲。」

在《天空體育》的節目中,錫菲聯領隊基斯韋達亦說:「檢查非常透切,現時跡象令人鼓舞,是回復全套操練的一小步。」韋達補充球員一直保持基本體能,復操到比賽的時間可較季前集訓短,與紐卡素領隊布魯士要求完整6周訓練的意見相反。

英超首輪病毒測試覆蓋諾域治以外的19隊共748人,最終有3隊共6人確診。33歲的屈福特後衛馬利亞柏向《每日電訊報》承認確診:「結果令我相當驚訝,因為這段時間除了外出運動,及間中帶子女散步,基本上足不出戶,生活也十分簡單,當然沒任何派對。」馬利亞柏今季在英超合共上陣15場,其中13場正選,他需與另外兩名屈福特職員、般尼助教伊恩禾安及兩名未知身分的確診者,家居隔離7天。

