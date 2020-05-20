【英超】利物浦返基地復操　高普：像46年前第一日返學 (23:38)

利物浦職球員昨日曾返回訓練基地，但到今日才正式復操，距對上一次操練已超過兩個月，領隊高普稱像第一日開學：「沒錯這已是46年前的事，但有很多共同點。我比平常都要早起，再次穿上制服。」儘管英超19隊職球員確診率達0.8%，較德甲的結果略高，但高普指復操沒有問題：「以我們所知，保持社交距離，每周繼續檢測病毒，球員就會相當安全。德國已展示了成功例子，雖然有過確診案例，但5個星期訓練後，已經重開德甲。」

在《天空體育》的節目中，錫菲聯領隊基斯韋達亦說：「檢查非常透切，現時跡象令人鼓舞，是回復全套操練的一小步。」韋達補充球員一直保持基本體能，復操到比賽的時間可較季前集訓短，與紐卡素領隊布魯士要求完整6周訓練的意見相反。

英超首輪病毒測試覆蓋諾域治以外的19隊共748人，最終有3隊共6人確診。33歲的屈福特後衛馬利亞柏向《每日電訊報》承認確診：「結果令我相當驚訝，因為這段時間除了外出運動，及間中帶子女散步，基本上足不出戶，生活也十分簡單，當然沒任何派對。」馬利亞柏今季在英超合共上陣15場，其中13場正選，他需與另外兩名屈福特職員、般尼助教伊恩禾安及兩名未知身分的確診者，家居隔離7天。

相關報道：【英超】748份病毒檢測6人確診 屈福特3名職球員中招 傳多人罷操

其他報道：【女足】批特朗普為白人民族主義者 美國隊長韋冰露或從政選總統

Smiles all round 😀❤️



...and some new hairstyles 😁 pic.twitter.com/8xbOusN5jw — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) May 20, 2020