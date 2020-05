埃及警方在這宗案件破獲一把鐵剪及一支手槍,但奇怪的是亦展示4個同款面罩,外形與效力利物浦的埃及隊球星沙拿相似。當地傳媒指4名報稱無業的疑犯,嘗試以面具掩飾身分,在首都開羅附近的Nasr City爆竊一間商店,但或許因為沒有沙拿真身的奔跑速度,4人最終被捕。

沙拿本人兩日前上載踩單車訓練的相片,估計正身處利物浦,準備今日隨球隊復操。

