【新冠肺炎】夏季甲子園二戰後首度取消　黃金海岸馬拉松同報銷 (18:51)

「夏季甲子園」75年來首度取消！原定今年8月上演的全國高中棒球錦標賽（別稱夏季甲子園），今日落實因新冠病毒肺炎疫情告吹，為第二次世界大戰後首次，亦是105年來首度因非戰爭及騷亂因素取消，今次恐帶來672億日圓（48.37億港元）經濟損失。
日本高中棒球聯盟今日召開網上會議，落實取消原定8月10日展開的夏季甲子園，為此棒球界盛事105年來第三度取消。1918年，賽事因大米價格暴漲引發的騷亂叫停，對上一次是1942至1945年因二戰停辦，1946年重啟後75年從未間斷，今次則是首次受非戰爭或騷亂因素影響停賽。連同3月「春季甲子園」已因疫情取消，今年是歷來首次兩項賽事連續取消。
此外，7月澳洲黃金海岸馬拉松亦首次告吹，將以虛擬跑步賽代替。此賽事近年成為港將福地，「長跑天后」姚潔貞上屆以2小時34分07秒寫下香港女子全馬紀錄，小將謝俊賢及黃卓寧亦雙雙打破男、女子半馬港青紀錄。今年初多項長跑賽事相繼取消下，不少港將放眼7月的黃金海岸馬拉松，但賽事最終報銷，跑界復賽無期。
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ℹ️ Watford Football Club confirms that three people have tested positive for the Covid-19 virus following testing at the...
Posted by Watford FC on Tuesday, 19 May 2020
Yes, that's N'Golo with hair!
Posted by Chelsea Football Club on Tuesday, 19 May 2020
Welcome back to Staplewood, lads 😍☀️
Posted by Southampton FC on Tuesday, 19 May 2020
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