【新冠肺炎】夏季甲子園二戰後首度取消　黃金海岸馬拉松同報銷 (18:51)

日本高中棒球聯盟今日召開網上會議，落實取消原定8月10日展開的夏季甲子園，為此棒球界盛事105年來第三度取消。1918年，賽事因大米價格暴漲引發的騷亂叫停，對上一次是1942至1945年因二戰停辦，1946年重啟後75年從未間斷，今次則是首次受非戰爭或騷亂因素影響停賽。連同3月「春季甲子園」已因疫情取消，今年是歷來首次兩項賽事連續取消。

此外，7月澳洲黃金海岸馬拉松亦首次告吹，將以虛擬跑步賽代替。此賽事近年成為港將福地，「長跑天后」姚潔貞上屆以2小時34分07秒寫下香港女子全馬紀錄，小將謝俊賢及黃卓寧亦雙雙打破男、女子半馬港青紀錄。今年初多項長跑賽事相繼取消下，不少港將放眼7月的黃金海岸馬拉松，但賽事最終報銷，跑界復賽無期。

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