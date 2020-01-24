【英超】748份病毒檢測6人確診　屈福特3名職球員中招　傳多人罷操 (16:22)

英超昨晚（19日）公布首輪職球員病毒測試結果，證實6名職球員初步確診。屈福特證實其中3人為旗下1名球員及2名職員，有傳更多球員響應隊長迪尼，拒絕復操。
英超首輪病毒測試覆蓋諾域治以外的19隊共748人，最終有3隊共6人確診，確診率0.8%，較德甲、西甲的結果都略高。賽會未公布相關人士身分，但般尼其後承認助教伊恩禾安染疫，屈福特亦指出隊中有1名球員及兩名職員受感染。
屈福特隊長迪尼早前以家人健康為由，表明拒回訓練場復操。球會公布有職球員確診後，《The Athletic》報道有更多球員亦不願歸隊，勢打擊這支英超尾四球隊備戰情况。
另外，車路士翼鋒赫臣奧杜爾早前雖違反隔離令兼被捕，但昨日仍現身球會訓練。中場尼高路簡迪、佐真奴費路則在一段時間沒有理髮下，以新形象示人。
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ℹ️ Watford Football Club confirms that three people have tested positive for the Covid-19 virus following testing at the...
Posted by Watford FC on Tuesday, 19 May 2020
Yes, that's N'Golo with hair!
Posted by Chelsea Football Club on Tuesday, 19 May 2020
Welcome back to Staplewood, lads 😍☀️
Posted by Southampton FC on Tuesday, 19 May 2020