【英超】748份病毒檢測6人確診　屈福特3名職球員中招　傳多人罷操 (16:22)

英超首輪病毒測試覆蓋諾域治以外的19隊共748人，最終有3隊共6人確診，確診率0.8%，較德甲、西甲的結果都略高。賽會未公布相關人士身分，但般尼其後承認助教伊恩禾安染疫，屈福特亦指出隊中有1名球員及兩名職員受感染。

屈福特隊長迪尼早前以家人健康為由，表明拒回訓練場復操。球會公布有職球員確診後，《The Athletic》報道有更多球員亦不願歸隊，勢打擊這支英超尾四球隊備戰情况。

另外，車路士翼鋒赫臣奧杜爾早前雖違反隔離令兼被捕，但昨日仍現身球會訓練。中場尼高路簡迪、佐真奴費路則在一段時間沒有理髮下，以新形象示人。

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ℹ️ Watford Football Club confirms that three people have tested positive for the Covid-19 virus following testing at the... Posted by Watford FC on Tuesday, 19 May 2020