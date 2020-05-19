【西甲】馬德里雙雄恢復集訓　夏薩特讚感覺一流　菲歷斯渴望復賽 (20:42)

西甲球員返回基地單獨訓練一周後，周一起獲准開始小組練習，雖然政府指每隊可以14名球員一起操練，但西甲限制只准10人。皇馬球星夏薩特說：「回歸球場與隊友訓練的感覺一流。我們現在要做的是等待比賽來臨，但我非常高興。這是球員們首次走在一起，那些小組練習是我們喜歡和掛念的。」這名比利時國腳又承認，自己過去兩個月沒比賽，為了下場比賽做好準備，所以需要更多體能鍛鍊和用球練習。

馬體會的祖奧菲歷斯則說：「若周六便復賽，我們會異常興奮。這段日子，我們在家努力不懈，保持狀態，我懷念與隊友的對抗訓練及取得入球。」

此外，西甲會長泰巴斯堅稱6月11至12日是聯賽重開的理想日期，但一切仍取決於衛生局。另據英國《衛報》報道，重開的每場西甲比賽只允197人在場內，包括兩隊共40名正選和後備球員、教練團及軍醫共16人、急救職員和警方（或管理員）各6人、5個球場職員和4個拾球僮，其餘還有保安職員、電視製作人員、視像裁判（VAR）和地勤人員。

意甲則屬意6月13日復賽，但遇上阻滯。意大利政府在當地時間周一簽署法令，禁止舉行包括意甲在內的各項體育活動至6月14日。

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