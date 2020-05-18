【英超】英超各隊表決通過　周二起小組復操　蘇超落實今季腰斬 (22:25)

各英超球會代表今日與英超賽會及醫學專家舉行會議，最終各隊投票一致通過，球隊周二起將以小組形式恢復訓練，但強調必須遵從保持社交距離指引，不允許有緊密接觸的訓練。英超賽會聲明強調，球會職球員的健康是重中之重，將會在最安全的環境下重返訓練場。

不少英國傳媒估計，英超將於下月12日或19日復賽。不過，曼城翼鋒史達寧及屈福特隊長迪尼等，近日高調反對在疫情下復賽。史達寧受訪時表示，英超不應在6月底前重啟：「只操練一周多或兩周便復賽是不可能，而是需要4至5周時間，尤其我們不是踢友賽，而是要爭標，必須做好準備。」紐卡素領隊布魯士雖對復操感高興，並透露將會安排4至5人一組兼分時段訓練，但也認同倉卒復賽對球員風險極大：「他們休息了8周，這可能是球員生涯最長的休息時間。我們需要6周操練及6場友賽，讓球員重拾狀態迎接復賽，否則他們隨時如骨牌般倒下，我無法想像6月底前能復賽。」

另外，對於有傳球員擔心染疫而拒復操及比賽，有英超球隊管理層向《天空體育》表示，若球員拒操會考慮拒支薪：「我對球員的態度非常憤怒，他們不值獲得薪酬。若給你6萬鎊（約56.7萬港元）周薪，相信很多人都會願意操練和比賽。而且球員每周會接受兩次檢測，已經非常安全。」

另邊廂，蘇超賽會宣布腰斬今季蘇超，在各隊完成比賽場數不一，以平均分決定排名，停擺前排榜首的些路迪30戰80分，以13分優勢領先次席、29戰67分的格拉斯哥流浪，提早奪冠達成聯賽9連霸，赫斯則30戰23分敬陪末席降班。

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