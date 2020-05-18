【德甲重開】羅拔仔連續5季入40球　拜仁兩蛋贈柏林聯續居首　　 (20:10)

湯馬士梅拿於17分鐘為拜仁慕尼黑打開紀錄，但經視像裁判（VAR）檢視後，判他越位在先「食詐糊」。40分鐘，拜仁中場哥列斯卡博得12碼，羅拔利雲度夫斯基一針見血。80分鐘，拜仁中場甘美治助攻守將班捷文柏華特頂入，事後與隊友擁抱，賽後被批評未有保持距離。

拜仁終以2：0勝出凱旋，賽後續居榜首，領前次席多蒙特4分。拜仁下場聯賽在周六主場迎戰法蘭克福。31歲的「羅拔仔」自2月尾的歐聯16強首回合作客車路士後，再次為拜仁建功，令這波蘭國腳連續5個球季，在各項賽事獨取40球，睇齊C朗和美斯。

湯馬士梅拿坦言不太習慣閉門作賽：「我覺得氣氛有點像在踢老人足球。晚上7時在泛光燈下比賽。可是當足球開始滾動後，我們全都集中精神。」門將紐亞亦說：「失去球迷和嘈雜聲，令每分鐘都十分漫長。不過，比賽是關乎態度和動力的。」惟據德國《圖片報》報道，此役有一名球迷爬上球場外的一棵高12米大樹觀戰，其後被警方發現帶走，據報事後沒被檢控，但若再犯便會接禁制令。

另外，哈化柏林前晚對賀芬咸破門後，守將保耶達被拍攝疑親吻隊友中場馬高古積慶祝，他在社交網站Instagram澄清道：「那不是一個吻，亦非慶祝，而是我在給予馬高古積一個關於死球處理的指示。我為將我雙手放在他的臉上道歉。在目前情况下，我們一定要絕對小心翼翼。」

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