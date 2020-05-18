【學界】D1田徑賽暫別灣仔運動場　明年勢移師將軍澳上演 (18:02)

學體會今日在官方網站公布下年度部份賽事安排，港九區D1田徑賽將於明年3月11日、17日及25日上演，惟近年一直使用的灣仔運動場需臨時關閉，康文署建議移師將軍澳運動場，有待最終落實。港九區第二組（D2）及第三組（D3）其中一區賽事亦將移師將軍澳運動場，其餘D3賽事則於小西灣運動場進行。

2020/21年度學界港九區田徑賽時間表

第一組：2021年3月11日、17日、25日 @將軍澳運動場

第二組：2021年3月10日、16日、24日 @將軍澳運動場

第三組第三區：2021年3月3日、9日、18日 @將軍澳運動場

第三組第一區：2021年1月27日、2月4日、24日 @小西灣運動場

第三組第二區：2021年1月20日、28日、2月2日 @小西灣運動場

第三組第四區：2021年1月26日、2月3日、23日 @小西灣運動場

此外，港九區第一組（D1）越野賽，早前擬於12月7日假香港哥爾夫球會舉行，今日公布提早於11月2日原址進行。至於原定今年10月假中國福建省晉江舉行的世界中學生運動會，受疫情影響或延至明年，詳情有待落實。

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