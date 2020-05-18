【意甲】迪比亞路腎結石入院 馬甸尼難捨AC冀留隊 (17:29)

正身處美國的迪比亞路在洛杉磯一間醫院病房內自拍，並透露體內有直徑約3毫米的腎結石，對因此引起身體不適感到難以置信。由於疫情仍未受控，迪比亞路亦戴上口罩防疫。祖雲達斯及FC悉尼分別向這名舊將致以慰問，並祝願對方早日康復。有球迷疑不諳意大利語，以為迪比亞路確診新冠病毒，隨即被其他網民批評「烏鴉口」。迪比亞路的前祖雲隊友基亞連尼，在近日出版的自傳中指，與煙不離手的沙利交談後一定要洗澡，否則身上的煙味將難以飄散。

另外，AC米蘭今季屢次因換帥風波而引發內訌，發展總監兼名宿馬甸尼一直被指與總經理葛愛民關係不和，或跟隨前首席執行官波班步伐離隊。父親及兒子均在AC米蘭效力的馬甸尼，指自己與紅黑軍團的感情深厚，難以分割，他說：「我在這間球會有很多回憶，我相信要就此分開並不容易。」葛愛民屢傳屬意由萊比錫前帥蘭歷克在下季接掌，但馬甸尼則希望續由皮奧利掌帥，由後者引入的伊巴謙莫域亦一直有傳在季後離隊，令不少球迷猜測馬甸尼已失去話語權。

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