【HK360】越野跑港將黃浩聰抗炎夏　36小時跑遍全港共360公里 (19:10)

黃浩聰上周四（14日）起步，過去3天已在九龍及新界（包括大嶼山）完走約296公里，今早8時在上環中山紀念公園出發，圍繞港島一周，下午兩時左右返回中山公園，在太太邱玉屏陪伴下完成壓軸數公里，最終比原定時間花少約半小時完成創舉。他獲一眾好友在終點迎接，太太送上鮮花及獻吻致賀，他衝線後一再感激支援團隊，又提到連日來最大難關是雙腳長滿水疱，今日需中途換鞋，加上太太送上止痛藥才能捱畢全程，令身旁的太太聞言落淚。

33歲的黃浩聰原本獲邀以特約跑手身分，參與上月的「HK360」比賽。賽事因新冠疫情取消，但他自覺體力準備就諸，因此規劃4日4站共360公里的路線，並訂下目標在36小時內完成。他今午衝線後透露，發起挑戰全為童年夢想：「十多歲時，我曾看着地圖踩單車遊歷香港，長大後更多現實考慮，漸漸放下夢想。今早出門後非常集中，因為我知道今日不完成，或許以後也沒機會。」

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