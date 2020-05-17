【德甲重開】哈化球員親吻慶祝避過處分　多蒙特網上派對遭闖入腰斬 (18:10)

哈化昨晚（17日）大勝賀芬咸3：0，助新帥拿巴迪亞「地標」取勝，但在開紀錄的一球，後衛保耶達捉住中場馬高古積，親吻對方臉頰。這一幕被指違反社交距離限制，但德國職業足球聯會（DFL）表示相關指引只屬建議，不會如脫去球衣慶祝般作處罰。拿巴迪亞亦說無問題：「希望其他人也會明白，我們全隊過去6次病毒檢測都呈陰性，最近一次是昨（前）日。情感是足球的一部分，不然就不要比賽了。」現效土超加拉塔沙雷的哥倫比亞隊前鋒法卡奧，亦覺得指引作用不大：「球員比賽時一直有身體接觸，為何DFL要限制慶祝時擁抱？」

另一方面，多蒙特昨晚在打吡戰大勝史浩克04，球會原本計劃賽後以通訊軟件Zoom開設虛擬派對，讓梅開二度的拉菲爾古里路等球員，與球迷隔空慶祝。惟據報有非該隊球迷「闖入」，並出言侮辱，最終令會方中途腰斬活動。

另外，慕遜加柏在今晨作客以3：1擊敗法蘭克福，趕過和波失分的RB萊比錫，升上第3。杜塞爾多夫昨晚則在護級大戰中4次射中門楣或門柱，與榜尾柏達邦悶和0：0。綜觀暫時完成的6場比賽，12隊中只有5隊盡用新例下的5個換人名額，哈化及慕遜加柏的第5個調動亦只出現在補時。

相關報道：【德甲重開】羅拔仔復出隨拜仁征柏林聯 自信狀態更佳：疫情緩和無懼意

相關報道：【德甲重開】夏蘭特攻入復賽首球 多蒙特4蛋炒史浩克贏打吡