【德甲重開】夏蘭特攻入復賽首球　多蒙特4蛋炒史浩克贏打吡 (23:30)

德甲於3月中跟隨各地體壇賽事暫停，但疫情相對大部分歐美國家輕微，最終成為首個重開的主流聯賽。惟各隊需嚴格遵守衛生指引，例如比賽用球在半場需要消毒。多蒙特亦將兩軍後備球員的座椅搬上看台，保持社交距離。電視台賽前訪問各隊教練時，亦只能架設長咪收音。RB萊比錫球員更戴上口罩熱身，但有球迷未有理會當局呼籲，聚集在球場外。

回說比賽，多蒙特在賽前先後有翼鋒查頓辛祖及基奧雲尼雷拿受傷，最終要由杜根夏薩特正選上陣。後者28分鐘右路突破傳中，助艾寧夏蘭特射入今年1月加盟以來，9場聯賽第10個入球，亦是德甲復賽第一球。夏蘭特慶祝入球時，跟隊友沒有身體接觸。多蒙特完半場前把握史浩克門將舒曉拔解圍失誤，由拉菲爾古里路拉開紀錄。換邊後，杜根夏薩特與古里路亦再合作先後建功，包括後者末段單刀破網埋齋，終助多蒙特以4：0，取得自1966年11月以來在打吡中最大勝仗。

在其餘同時間的比賽，半場落後一球的萊比錫，憑尤素夫保臣的入球逼和弗賴堡，於聯賽三連和，暫落後香港時間周一凌晨（18日）上場的拜仁5分。哈化柏林則在下半場16分鐘內連入3球，大勝賀芬咸3：0，停賽期間接手球隊的新帥拿巴迪亞「地標」報捷。

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