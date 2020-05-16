【審計報告】貝鈞奇認霍震霆4季會議出席率0%　揭部分委員飯局當開會 (20:18)

多名帳委會委員關注足總部分委員會會議出席率偏低，質疑應否改邀他人出任委員。其中有董事有4季董事局會議零出席，足總由主席貝鈞奇及行政總裁溫達倫出席聆訊，他們回覆時均透露，該董事為足總會長霍震霆，解釋會長與主席有分工，會長較多代表香港足總出席國際足協等海外會議，「傳統習慣」是不需出席董事會，主席則主持董事會。至於另一名董事在5個委員會缺席率甚高，據指為港超佳聯元朗會長王威信，貝鈞奇指曾詢問對方，對方以法律事務委員會為例，認為「沒有重大法律問題就不用開會」。貝鈞奇承認需要檢討，已吩咐足總秘書處提醒委員開會，未來會考慮改以視像會議提高出席率，亦透露「過去曾有3、4名委員飯局聚會當開會，所以沒有會議紀錄，要再完善。」

審計報告亦揭發足總的審計委員會只有一名召集人委員，更至少4年沒舉行會議，議員陳淑莊及何俊賢表示驚訝。溫達倫解釋當年未能找到足夠委員加入，但去年中新屆董事局上任，相關委員會已有3名委員及已召開2次會議。

委員會副主席梁繼昌關注足總近年贊助收入下跌趨勢，貝鈞奇認為或與「比賽水平未夠吸引」有關，會努力加強港超球會溝通及尋覓盃賽贊助。體育專員楊德強認為，本地球隊水平已有所提升，但球迷可隨時在電視觀賞世界級賽事，本地賽事難免吸引力大減。

此外，民政事務局長徐英偉發言時透露，在2018年8月接獲有關招聘的投訴，審視足總提交相關文件後，局方認為足總沒遵從招聘程序，已於同年9月去信足總表達關注及要求嚴正處理。據審計報告指，該招聘為港足前主帥加利韋特，時任行政總裁薛基輔亦未有申報他們早已認識。溫達倫解釋，「足球世界很小，對方是國家隊教練，彼此認識不為奇，足總於去年起已重新檢視招聘制度」。

帳委會主席石禮謙建議，民政局應多監督足總。至於審計報告內容會否影響足總延續「五年計劃」撥款，楊德強會後表示，有待聆訊結束後回應較合適，並指足總仍在草議新一份「五年計劃」報告，待收到最終版本時會再處理。

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