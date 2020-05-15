【西甲】美斯信疫情令巴塞得益　憂復賽須隔離難享天倫樂 (19:15)

西甲自3月初開始暫停，隨着疫情緩和，會長泰巴斯已計劃在6月12日重啟賽事。球員早前已展開單獨訓練，如無意外，稍後將可進入集訓階段。美斯說：「這個停擺時段或幫助了巴塞隆拿。可是，我們仍需留意，聯賽是否最後落實重開。這才可以證實球隊能達至某水平。」在西甲暫停前，巴塞會長巴杜姆及體育總監艾比度，與以美斯為首的球員出現磨擦，前鋒蘇亞雷斯則已從膝蓋重創中康復過來。巴塞暫於西甲以兩分領前次席宿敵皇家馬德里。

美斯已逾兩個月無戰事，這段期間生活卻相當愜意，因為留在家中的他，既能保持狀態，也十分享受天倫之樂，儘管也承認「與孩子們在一起有時非常困難」。不過，西甲再戰令他心情忐忑，除指戶外傳染的風險無處不在，亦為因自己將被隔離，坦言「不喜歡與家人分開」。他又相信疫情下各隊增兵不易，而跟巴塞扯上關係的，有效力巴黎聖日耳門的巴西隊鋒將尼馬，以及國際米蘭的22歲阿根廷隊前鋒拿達路馬天尼斯。美斯指後者具質素：「他是非常完美的前鋒，很強壯，盤球也很好，入球觸角敏銳，知道如何護球。」

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