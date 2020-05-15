【東京奧運】國際奧委會為延期撥款62億　拒答再押後可能性 (17:29)

東奧因新冠病毒肺炎疫情，由今年7月延至明年7月23日，國際奧委會主席巴赫昨日表示，因疫情撥款8億美元，除6.5億為東奧延期開支，其餘為各體育總會及各地區奧委會解燃眉之急。早在上月，國際奧委會曾指東奧組委會已答允承擔延期開支，但日方隨即否認，國際奧委會在網站撤回說法，此次為該會首度披露所承擔的奧運延期開支。巴赫表示：「在這情况（延期及疫情）之下，需要大家的妥協和犧牲。我們會盡一切努力減低成本，但同時確保奧運精神及質素。」

對於東奧會否再因疫情延期，巴赫表示：「我們還有一年多，現在距離下結論還早。」國際奧委會現時仍與籌委會，着力確保賽場、選手村及傳媒酒店設施等，承認過程艱辛，但進度理想。

另外，被視為東奧金牌希望的日本隊羽毛球星將桃田賢斗，今年初比賽後遇嚴重車禍，復操後再發現眼部有傷，再次接受手術，日本《朝日新聞》報道，這名世界一哥已復操，雖仍未能全力扣殺，但已回復到車禍前的比賽狀態。

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