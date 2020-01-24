【傳奇落難】細哨拘留逾70天　巴拉圭球員聯盟會長撐無罪　FIFA勢取消世足先生選舉 (21:19)

40歲的朗拿甸奴與哥哥於3月4日，涉及使用假護照入境巴拉圭被捕，被拘留在監獄至4月7日後獲准保釋，之後需續在酒店拘留，已今已失自由逾70天。來自細哨的辯護團隊消息表示：「我們希望能說服控方，允許兩人回國。我們現可做的是等待調查結束。」據報檢察官有6個月時間調查這宗案件，而調查方向是協助兩人入境的商人疑涉洗黑錢。

巴拉圭前國腳、現是巴拉圭球員聯盟會長的洛利奧迪加度也認為細哨無罪，並說：「雖然他在一座豪華監獄（意指酒店），但他仍被拘留是非常不公平的。」細哨於2002年協助巴西隊贏得第5個世界盃冠軍，2004和05年當選國際足協（FIFA）世界足球先生，亦是2005年金球獎得主，2006年則帶領巴塞隆拿在歐聯決賽挫阿仙奴封王。

另外，西班牙《馬卡報》報道，由於疫情幾令全球足球賽事停擺，FIFA勢取消9月在米蘭舉行的世足先生選舉。

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