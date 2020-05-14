【意甲】復賽後各隊勢每周兩仗　意盃擬7月初完成　拉比奧特返祖雲 (18:33)

意甲各隊最快有望在6月13日回歸球場比賽，並獲准在下周一恢復團體操練，但球員需遵守防疫指引，倘再有職球員染疫，全隊需隔離15天。《米蘭體育報》預計，意甲將於6月13日至8月2日期間完成餘下賽事，各隊每周約有兩場賽事。當局亦擬在7月初預留賽期，以完成意大利盃4強次回合及決賽。其中國際米蘭、祖雲達斯及拿玻里不約而同需兼顧意盃及歐戰，在三線出擊下勢面臨考驗。然而國際足協早前放寬換人名額至5人，料有助應付頻密賽程。

另外，費倫天拿早前證實多人確診新型冠狀病毒，體育總監普拉達證實為其中一人，並透露曾傳染家人，但已告痊癒。而早前返回法國的祖雲達斯中場拉比奧特已返回都靈，在隔離後將會合隊友重投操練。當地傳媒稱，曾透露不滿被減薪的拉比奧特稍後會與球隊高層會面。其土耳其籍隊友美列迪美羅則重返訓練場操練，料可在聯賽重開後復出。

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