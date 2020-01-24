【港超】亞洲足協曾披露今年亞協盃勢簡化賽制　傑志最快10月底戰附加賽 (17:07)

因應疫情，AFC早前已多次將亞冠及亞協盃所有賽區賽事押後，直至另行通知。港超球隊和富大埔及傑志將參加今屆亞協盃賽事，若以AFC近日披露的亞協盃最新賽程，最快有望在9月中重啟，原定2月5日舉行的東亞區外圍賽，台北台電對蒙古烏蘭巴托城，將於9月30日上演，勝方將於10月21日附加賽對傑志，由兩回合制改為一場定勝負，爭奪東亞區I組的分組賽資格，但未有顯示在中立場或其中一隊主場舉行。至於分組賽亦由雙循環主、客制，將改為單循環賽事，在10月29日至11月4日舉行，這意味每隊或需7日內踢3場，有指分組賽或由其中一隊任東道主，將該組所有賽事集中在該隊所屬的地區舉行，淘汰賽階段亦由兩回合改為一場分勝負，決賽則於12月12日舉行。東亞區I組為香港代表和富大埔、台灣北市大同、澳門鄒北記及東亞區附加賽勝方。

傑志主教練朱志光表示，雖賽期未落實，但球會仍較被動，並提及亞協盃賽程或會橫跨港超復賽及11月下旬的新季，亞協需跟各界商議球員註冊問題或引起的爭議，「如來季有新加盟的球員又如何處理，是否可報名中途加入參與亞協盃？這些細節都是需要再討論。」

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