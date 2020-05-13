【德甲】41歲「活化石」比沙路操練受傷　難為不來梅復出或就此掛靴 (22:22)

繼日前有禾夫斯堡中場基赫特訓練時面部骨折提早收咧，41歲雲達不來梅射手比沙路今日亦於操練時拉傷大腿肌肉，料休養數周，或未能趕及復出，意味大迫勇也及祖殊沙根特等鋒將角色更為吃重。比沙路原本計劃季後掛靴，恐就此結束球員生涯，而不來梅現以24戰得18分排尾二，護級水深水熱。

另外，德國《圖片報》報道，賽會擬定後備方案，一旦德甲及德乙再被迫暫停，便會宣告腰斬，以當時排名決定冠軍、歐洲賽名額，以及升降班球隊。早前國際足協建議各聯賽考慮加強防疫措施，包括向吐口水的球員罰黃牌。不過，德甲球證費斯證實，賽會未考慮將擁抱或非惡意的吐口水等行為列入罰項，強調目前並非球例一部分。

至於有望在下月復賽的西甲，據報賽會欲要求各隊在重開前先踢熱身賽，並規定每名球員在熱身賽最多只踢半場。由於復賽後當地天氣料達攝氏30度以上，賽會亦計劃在每場的第30及75分鐘暫停，讓球員小休喝水。

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