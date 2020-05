【德甲】41歲「活化石」比沙路操練受傷　難為不來梅復出或就此掛靴 (22:22)

繼日前有禾夫斯堡中場基赫特訓練時面部骨折提早收咧,41歲雲達不來梅射手比沙路今日亦於操練時拉傷大腿肌肉,料休養數周,或未能趕及復出,意味大迫勇也及祖殊沙根特等鋒將角色更為吃重。比沙路原本計劃季後掛靴,恐就此結束球員生涯,而不來梅現以24戰得18分排尾二,護級水深水熱。

另外,德國《圖片報》報道,賽會擬定後備方案,一旦德甲及德乙再被迫暫停,便會宣告腰斬,以當時排名決定冠軍、歐洲賽名額,以及升降班球隊。早前國際足協建議各聯賽考慮加強防疫措施,包括向吐口水的球員罰黃牌。不過,德甲球證費斯證實,賽會未考慮將擁抱或非惡意的吐口水等行為列入罰項,強調目前並非球例一部分。

至於有望在下月復賽的西甲,據報賽會欲要求各隊在重開前先踢熱身賽,並規定每名球員在熱身賽最多只踢半場。由於復賽後當地天氣料達攝氏30度以上,賽會亦計劃在每場的第30及75分鐘暫停,讓球員小休喝水。

其他報道:【英超】防疫守則料延伸至下周復操 禁落腳剷截

其他報道:【新冠肺炎】前土超球員疑殺5歲染疫兒子 喪禮後自首稱「不愛他」

😕 @pizarinha has sustained a muscle injury and will miss the @Bundesliga_EN restart.



Get well soon, Piza! 💚 #werder pic.twitter.com/era82pyQmx

— SV Werder Bremen EN (🏡) (@werderbremen_en) May 12, 2020