【英超】防疫守則料延伸至下周復操　禁落腳剷截 (18:49)

英超職球員本周接受新冠病毒檢查，預計後日有結果，狼隊、韋斯咸等亦測試檢疫通道，為下周一開始團體操練鋪路。20隊領隊今日則會首次參與賽會、球員代表及隊醫的會議，預計會議內容與復操執行細節有關。《英國廣播公司》（BBC）指球員及領隊均已收到指引初稿，檢討如何保持社交距離。

BBC報道指團體操練的第一階段，每組訓練只准最多5人參與，每節75分鐘，各項訓練用品如角球旗等要使用前後消毒，每日進入訓練場前需量體溫及填寫健康問卷，與之前的個人訓練階段，以及韋斯咸高層披露的相若。不過，指引新增防守球員將不能對持球者攔截一項。《電訊報》指折衷方案是球員「落腳」後「擰歪面」，減少正面接觸。惟利物浦名宿桑拿士狠批相關建議：「那麼攔截後球落在自己腳下呢？這是我聽過最愚蠢的事。」

阿古路、丹尼路斯、安祖斯唐辛等球員，近日表達復操及復賽憂慮，英超球員工會主席哥頓泰萊亦反映，大部分會員不願當白老鼠。倫敦市長簡世德亦重申，現階段談復賽言之過早，不贊同使用首都圈的球場閉門復賽。《每日郵報》則指有球員已向球會表示，衡量健康風險下，下周不會加入團體訓練。

英超團體操練防疫指引

嚴禁落腳剷截

各項訓練用品使用前後均需消毒，包括球場草面

每組續限5人，時限為75分鐘

球員每周檢測新冠病毒兩次

初步確診者無論是否有病徵，均需家居隔離7天

不能乘隊友順風車及公共交通工具抵訓練場

進入訓練場前需量體溫及填寫健康申報表

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