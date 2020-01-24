【NBA】米高佐敦否認嗜賭處罰論　憶述首次退役因父被殺 (19:54)

57歲的米高佐敦昔日球員生涯合共退役3次，包括1993年奪三冠王後，年僅30歲便宣告退役，並短暫轉戰職棒；1995年復出重返芝加哥公牛後，他於1998年再奪三冠王後引退；2001年再復出為華盛頓巫師效力，至2003年正式結束球員生涯。

近日其紀錄片《The Last Dance》播出最新一集，提及「波神」在1993年退役時，曾有傳他因嗜賭，已故時任NBA總裁史端有意以停賽處罰對方，令他萌生退意。事實上當時除了這個版本外，亦有傳他父親當年被謀殺亦可能是主因。他在片中首次公開回應：「那些（嗜賭）傳言不是真的，只為了中傷我而已。我在總決賽開打時已有退役念頭，當時只有我和父親知道。父親其後被殺，令我下定主意做出這決定。」由於他父親生前是棒球迷，佐敦其後亦因而短暫轉戰職棒，惟表現平平下，終在1995年重返NBA。

另外，NBA球員工會日前以電子問卷形式，諮詢各球員對復賽的意向，據報包括「大帝」勒邦占士、「字母哥」安迪度高安普及「咖喱仔」史堤芬居里等球星，在另一個由工會召開的內部會議中，表態支持復季。

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