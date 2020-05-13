渣打馬拉松明年1月24日開賽　今年已獲資格跑手可保留名額 (14:36)

全球體壇幾近因疫情停擺，原定今年2月9日上演的渣馬，亦因疫情取消。賽會今日宣布，明年賽事定於1月24日，並得以保留金級賽事資格，但未公布報名詳情及各組別跑手名額。賽會早在宣布今年賽事取消時，公布會預留同一距離賽事名額予參賽者，其餘跑手退款手續原定於4月底完成。

香港馬拉松紀錄保持者黃尹雋表示：「渣打香港馬拉松是本地運動員每年最期待的賽事，亦是一個讓我們挑戰自己、再創高峰的良機。今年，我訂下了1小時5分鐘內完成半馬賽事的目標，約定大家明年1月24日渣馬一起刷新個人最佳紀錄！」正為東京奧運資格努力的馬拉松一姐姚潔貞，亦對賽事非常期待：「1月24日渣打香港馬拉松2021，將會是我爭取東奧資格的目標賽事之一。雖然今年渣馬因為疫情而取消， 但我深信努力不會白費， 希望大家把握機會作出更充裕的準備，一起再戰渣馬！」

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