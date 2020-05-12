【意甲】下周一起准集訓　伊巴謙偕希古恩回歸　國米名宿柏高美認曾確診 (20:57)

意甲因疫情自3月9日開始停擺，意大利政府上周允許球員單獨訓練，意足總同時間也與CTS會晤，研究有關恢復集訓細節計劃，結果今晨獲體育部長史巴達科拉及衛生部長史佩蘭沙首肯，如無意外，各隊可在下周一展開集訓。惟若有球員再對新冠病病毒呈陽性反應，全隊便需即時隔離。自上周至今，費倫天拿、森多利亞及拖連奴共出現11宗染疫個案。

另外，國際米蘭的56歲名宿柏高美證實曾確診。他指病情輾轉長達20多天，其間身體很凍，需以兩個暖爐取暖，幸而現已好轉，可以跑步。

此外，前鋒伊巴謙莫域及希古恩，已由瑞典和阿根廷返回意大利，待隔離14日後，便可分別回到AC米蘭及祖雲達斯。卡利亞里則宣布一隊球員放棄4月份薪水。祖雲達斯、羅馬和帕爾馬的球員，較早前已同意減薪，與球會共渡時艱，但祖雲達斯中場拉比奧特罷工抗議減薪。至於阿特蘭大則在今晨收到壞消息，19歲青年軍中場安祖亞連拿迪因患動脈瘤離世。

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