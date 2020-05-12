【高球】陳芷澄捱過球場關門令復操　把握東奧延期冀明年衝牌 (18:19)

LPGA巡迴賽於3月首次宣布延期，原本在當地準備開季的Tiffany從美國返港，家居隔離14天後，再因政府頒布「關門令」並兩度延長，令她無法練習逾七周。球場在上周五重開，她馬上投入訓練，冀重拾手感迎接最快7月重啟的賽事。Tiffany今午在粉嶺香港哥爾夫球會見傳媒，談及上周復操時，戴着口罩受訪仍難掩興奮：「入大學之後，7年來從未試過這麼久沒打波，很開心。雖然平時在家會對鏡子練習揮杆，但落球場就知手感差了，不過練習幾天後感覺已回來。」

她又承認，3月時因賽季來臨感到壓力，因此賽事首次延期時曾鬆一口氣，但其後復賽無期，令她有所反思：「那段時間有反省，不應該藉負面方法處理備戰壓力。如今重新了解如何看待打波，不可覺得所有事都是必然，會更珍惜每次打波機會。」她期待盡快恢復比賽，又對LPGA在7月復賽感樂觀。

Tiffany原本今夏最大目標就是第二次征奧，如今東京奧運延至明年夏天，積分計算期亦順延一年。這名港將在積分凍結前奧運排名42位，自言有八、九成機會取得入場券，現在要明年才能落實，但相信保持發揮，入圍難度不大，並為自己訂下更高目標：「有多一年時間準備，必然會提高目標，現在更有信心爭獎牌，希望登上頒獎台。」

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