【足球】國足名宿郝海東與網民罵戰　數疫苗蘇丹紅等還擊 (17:34)

早在郝海東生日前，一向敢言的他在微博分享一篇文章，被解讀成支持《武漢日記》作家方方及導演葉大鷹，因而被大量中國網民圍攻。他之後又稱：「你說的這好那好包括pM250（PM2.5，空氣污染指標）嗎？包括蘇丹粉紅（食物被加致癌化學物）嗎？包括四聚氰胺（三聚氰胺奶粉事件）嗎？包括給你及你的孩子打的真疫苗嗎？」他亦有稱呼網民「見了當官的比爹媽還親這幫奴才太監」，但帖文被刪。他在5月2日亦撰文文章，指「一個民族一個國家一個社會連說真話都要敢於，是我們每一個人的悲哀」

直到昨日，他發長文回顧球員生涯，自稱問心無愧，亦不是炫富，亦相信奮鬥總會成功。他之後再發文，稱自己不認識葉大鷹及方方，「方方還諷刺過我和中國足球。但一碼歸一碼，在追責這事上必須要有一個真相和給老百姓一個交代」，他其後再分享公職人員吸毒、貪污，美術館館長臨摹等，都叫「腦殘噴子5毛小粉紅蒼蠅和蛆們出來走兩步」。

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