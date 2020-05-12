【F1】維迪與法拉利不歡而散　續約談判失敗宣布季後離隊 (15:47)

法拉利及維迪的合約今季屆滿，雙方今午確認不會續約。車隊沒解釋原因，但維迪負責人稱：「車隊與我都理解，我們對今季之後的願景不同。今次決定與金錢無關。」意大利傳媒上月曾報道，法拉利只向維迪提出1年合約，而且薪金較現時合約低，今日終確認雙方談判破裂。

德籍車手維迪於蘇巴車隊（現愛快羅密歐）出道，之後加盟紅牛，曾在2010至13年連奪F1總冠軍，於2015年過檔法拉利，但過去5季未能挑戰咸美頓與平治車隊的領導地位，僅獲14個分站冠軍。歐陸傳媒指7月滿33歲的他不會退役，下一站可能是雷諾，而雷諾車手列斯亞度將轉至麥拿侖，後者的25歲西班牙籍車手辛尼斯或加盟法拉利。

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