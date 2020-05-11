【拳擊】53歲泰臣宣稱「I'm back」　擬復出過來人身分為吸毒者籌款 (22:07)

短短25秒的片段中，泰臣在對練中施展連環勾拳，速度與力量兼備，訓練後再向鏡頭表示「我回來了」。自15年前落敗，泰臣未再上擂台。下月30日滿54的他，早在上月表示，欲在今年復出：「我想我會參加一些表演賽，過去數周我不斷打沙包，又踩單車、做兩小時帶氧運動，一切都很辛苦，弄得全身酸痛，但這些都是為了重拾狀態，再返擂台作表演賽。」

美籍傳奇重量級拳王泰臣在2005年退役，翌年曾亮相4回合表演賽，2007年曾因藏毒被捕。他表示，這次復出全為慈善：「我想幫助無家者，還有那些受毒品影響的人，就像我以往一樣，今次希望可出戰3至4回合的比賽。」泰臣退役前錄得50勝6負44場KO，包括1996年及1997年不敵同胞荷利菲特。1997年一仗，泰臣咬對方耳朵，被取消資格及停賽。57歲的荷利菲特上周亦表示，將會復出參與表演賽，盛傳會與泰臣合演矚目戰。

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