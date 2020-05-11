【中超】天津天海注資失敗　申請退出中超　傳深圳佳兆業取而代之 (21:17)

天津天海在中國球壇像「過山車」（見下表）。高峰期始於5年前被權健自然醫學集團有限公司（簡稱權健） 收購，由天津松江易名為天津權健，翌年在現執教廣州恒大的意大利籍名帥簡拿華路帶領下，由中甲升上中超，簽入巴西前鋒柏圖及比利時中場韋素等球星，前年亞冠分組賽曾與傑志交手，最後闖入8強。惟近兩年急轉直下，主因是前身天津權健去年發生「權健事件」，班主權健董事長兼總經理束昱輝，涉及傳銷活動案而引起震動，天津市足協及後託管，更名為天津天海，而束也於今年1月被判刑9年，權健被罰1億元人民幣。

據內地傳媒報道，天海其後在天津市體育局和天津市足協幫助下，透過合力萬盛作為萬通控股的代理人，向天海表達收購意向，卻疑因涉及財務、前球員莫迪斯迪及前葡萄牙籍主教練保羅蘇沙的國際足協官司，加上天津方面承諾給予的部分具體合作沒有落實，致雙方久久未能水到渠成，最終至上周五中國足協給出的最後期限前，天海與萬通仍無法達成合作，後者決定放棄注資，未能遞交準入材料，終以申請退出聯賽為結局。

另外，天海職球員事實上已被欠薪達4個月，教練組組長李瑋鋒上周六便曾表示，若天海不能以正常方式留在中超，教練和球員願意自籌資金踢比賽，又「保證順利完成今年聯賽全部比賽任務」，但最終事與願違。至於去季中超排尾二降落中甲的深圳佳兆業，據報有望取代天海的中超席位，而深圳佳兆業今年有郜林、王永珀及鄭達倫等好手來投，實力大增，而其意籍主教練鄧納東尼透露，繼上周六作客友賽廣州恒大後，周六會以東道主身分迎戰對方。

天津天海大事年表

時間 簡述

2006年 天津濱海集團與呼和浩特市體育局合建呼和浩特濱海

2008年 更名為天津團泊新城，主場遷至天津

2009年 更名為天津松江

2010年 奪中乙亞軍，翌年升至中甲

2015年 權健集團收購，更名為天津權健，簽入前巴西國腳路爾斯法比安奴

2016年 意大利隊名宿簡拿華路出任主帥，奪中甲冠軍首次升上中超

2017年 簽入多名球星包括柏圖及韋素，中超取季軍首奪亞冠資格，簡拿華路季後離任

2018年 亞冠戰至8強被鹿島鹿角淘汰

2019年 發生權健事件，球隊被天津市足協託管，更名為天津天海

2020年 與萬通控股的交易談判破裂，球隊向賽會申請退賽

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