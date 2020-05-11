【東亞盃】時隔5個月　國足姜至鵬首就「功夫腳」事件向橋岡大樹道歉 (18:01)

去年12月10日，中國隊在東亞盃決賽周以1：2不敵日本隊，其中在上半場30分鐘，姜至鵬一次爭球時舉腳踢中橋岡大樹的後腦，但未有被逐，僅領黃牌。他賽後堅稱無惡意，辯稱是自己攔截在先，「然後他的頭碰到我的腳」，事後遭各地傳媒批評。

時隔近5個月，姜至鵬最近接受內地廣播節目《對雷說》，被問到若有機會遇到橋岡大樹，會跟他說甚麼時，這名河北華夏幸福守將稱事後看過相關片段後，承認該動作確實「挺危險、挺可怕」，終在螢幕前首次正式地向對方道歉：「橋岡大樹你好，我是中國國家隊的姜至鵬。那場比賽那個動作確實非常危險，我後來看視頻，也覺得就是非常危險，非常不應該那個動作，然後向你道歉吧。非常慶幸你沒有受傷，要不然我肯定會非常自責和愧疚。對不起，對不起。希望以後還有機會再對碰的話，手下留情吧。」節目主持人孫雷表示，會將道歉的片段加上日文字幕，再透過日本足球界的朋友，轉交給橋岡大樹。

另外，中國隊今起於上海開始新一期集訓，入籍兵洛國富（前稱阿洛伊西奧）首次參加國家隊操練，聯同艾克森及李可等其餘入籍兵同場訓練。

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