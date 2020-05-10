【法甲】杜奧巴球迷公投力壓伊巴謙　當選法甲近20年最佳前鋒 (21:39)

法甲賽會早前舉行公投，昨日（9日）公布杜奧巴成為過去20年最佳前鋒。這名科特迪瓦隊名宿在2002年至2004年，先後效力甘岡及馬賽，合共攻入39球。有球迷在賽會帖文留言，質疑為何由杜奧巴當選，並指出卡雲尼僅花7年，已為巴黎聖日耳門（PSG）攻入逾百球。瑞典隊名宿伊巴謙莫域在2012至2016年效力PSG，亦有113球進賬。杜奧巴在社交網先以「Waaaw」表達驚喜，再感激球迷支持。

法甲上月應政府防疫要求，成為首個及現時唯一腰斬的歐洲五大聯賽，摩納哥球星法比加斯表示，在其他聯賽籌備復賽之際，法甲腰斬決定來得太早。而蘇超次席的格拉斯哥流浪，昨日表示願意出資獨立調查，研究蘇格蘭聯賽會腰斬蘇乙及以下級別聯賽一事，是否涉及舞弊。

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